В США представили новую мобильную пусковую установку для Tomahawk

Новую мобильную пусковую установку для крылатых ракет Tomahawk представили в США. Как утверждает разработчик - американская компания Oshkosh Defense – платформа готова к производству. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте корпорации.

Компания провела презентацию в Вашингтоне на ежегодной конференции Ассоциации сухопутных войск США. Было продемонстрировано семейство многоцелевых автономных установок FMAV, в том числе и установка X-MAV, созданная специально для запуска дальнобойных ракет. Экспонат был оснащен четырьмя ракетами Tomahawk для поражения наземных целей. Публике представили также платформу M-MAV с установленной на ней реактивной системой залпового огня MLRS.

Украинский лидер Владимир Зеленский требует передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Белом доме рассматривают такую возможность. Одним из технических препятствий передачи ВСУ ракет Tomahawk эксперты ранее называли отсутствие у Киева каких-либо платформ для их запуска.