Странное дело творится с наследством отца Филиппа Киркорова

Прошло более чем полгода со дня смерти отца Филиппа Киркорова Бедроса. Напомним, что прославленный артист умер 18 марта. У него остались две квартиры в Москве на Земляном валу и дом в Болгарии. Единственным наследником на сегодняшний день является сын Филипп Киркоров.

Однако странное дело творится с наследством Бедроса Киркорова, судачат журналисты. Дело в том, что поп-король не торопится заявить о своих правах. И тут причин может быть несколько. Например, Филипп Киркоров мог просто не знать о таких тонкостях как сроки вступления в наследство.

Кроме того, уже после смерти Бедроса на него был подан иск от имени Федеральной налоговой службы. Оказалось, что пожилой артист оставил долги. Не исключено, что Филипп просто не хочет отягощать себя финансовыми проблемами родителя.

И третий вариант, что отец ранее переоформил все имущество на артиста, и в связи с этим наследство как таковое может вообще не представлять интереса для потомка, рассуждает "МК".

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал ситуацию с наследством. "Это решение Филиппа Киркорова. Это его личная жизнь и его отношение с его обожаемым отцом", - заявил адвокат "КП".

Он припомнил, как на поминках Филипп Киркоров заявил, что самое главное, оставленное его отцом, это память о нем.