ВС России нанесли 19 ударов по инфраструктуре ВСУ в ночь на 14 октября

ВС России в течение прошедшей ночи нанесли 19 ударов по военной логистике и инфраструктуре ВСУ. Поражены районы сосредоточения техники, склады, промышленные площадки, железнодорожные узлы и места дислокации личного состава, сообщил в Telegram координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным подполья, основное направление ударов — восток и северо-восток, особенно Харьковская и Днепропетровская области. Шли комбинированные атаки с применением планирующих авиабомб, ракет и ударных беспилотников.

Восемь прилетов зафиксировано в Харькове и окрестностях, сообщается о серии точечных ударов по военным объектам и позициям ПВО. Четыре прилета зафиксировано в Днепропетровской области, три – в Сумах и Шостке, попадание по узлам снабжения и ремонтным объектам. В Черниговской и Кировоградской областях целями стали промышленные площадки и ангары.