"У меня исчезли волосы!" Трамп обиделся на журнал Time

Президент США Дональд Трамп потребовал чтобы журнал Time поменял его фотографию на обложке нового номера.

Издание опубликовало статью о роли Трампа в соглашении Израиля и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа. На обложке журнала разместили фото президента, где он был снят с нижнего ракурса.

Материал Трампу понравился, а вот фото он назвал "худшей за все время". Журнал пока на претензию не отреагировал.

"У меня "исчезли" волосы, а на голове появилось что-то вроде парящей короны, только очень маленького размера. Очень странно! Я никогда не любил фотографироваться снизу", - написал Трамп в соцсети X.

Накануне Израиль и ХАМАС при посредничестве США заключили соглашение о прекращении огня, которое включает освобождение заложников и частичный отвод войск из Газы.