Машина Алека Болдуина разбилась в ДТП: актер уворачивался от "мусоровоза" и протаранил дерево

Во время поездки по Ист-Хэмптону Алек Болдуин вместе с братом Стивеном попали в аварию. Они врезались в дерево. В результате катастрофы вся передняя часть внедорожника оказалась разбита. К счастью, сами знаменитости не получили серьезных травм, передает TMZ.

Алек Болдуин рассказал, что причиной автомобильной аварии стал мусоровоз, который якобы "подрезал" его внедорожник на дороге. По словам знаменитого актера, машина была огромной, "как кит". Однако компания, которой принадлежит мусоровоз, не признает вину.

Интересно, что автомобиль, на котором ехали артисты, принадлежит супруге Алека Хиларии. Он признался, что ему "очень стыдно" за то, что случилось.

Отметим, что в последнее время Алеку Болдуину катастрофически не везет. Ранее его подозревали в непредумышленном убийстве оператора на съемочной площадке. Обвинитель указывал на преступную халатность артиста. На выступления прокурора тот реагировал эмоционально, а при оглашении приговора не смог сдержать слез. Актеру грозило до полутора лет лишения свободы. Однако адвокатам Болдуина удалось выиграть дело. Они добились того, что его закрыли без права пересмотра. Защитники актера доказали, что прокуратура утаила от следствия важные факты.