ФСБ накрыла на Кузбассе лабораторию украинских наркодельцов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Кемеровской области, который занимался синтезом наркотических веществ. Мужчина создал нарколабораторию с помощью украинского организованного преступного сообщества.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, спецслужбы пресекли деятельность межрегиональной преступной группы. В нее входили представители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев. Производство синтетических наркотиков было налажено украинскими наркодельцами, продукцию планировали сбывать на территории России.

В результате обыска в помещении нарколаборатории изъято более 38 килограммов наркотического средства мефедрон. Также обнаружено свыше 1,5 тонны прекурсоров, реактор и другое оборудование, необходимое для производства наркотиков, передает ТВЦ.