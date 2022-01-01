ФСБ возбудила дело о насильственном захвате власти против Ходорковского* и Каспарова*

Федеральная служба безопасности России намерена привлечь к ответственности признанных иноагентами Михаила Ходорковского* и его пособников. В ФСБ заявили о возбуждении уголовных дел в отношении экс-главы ЮКОСа и других членов признанной нежелательной Москвой организации "Антивоенный комитет России"**.

По данным службы, дело против Ходорковского* и его пособников из числа членов АКР** - экс-премьера России Михаила Касьянова*, экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* и многих других – возбуждено по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Кроме того, Ходорковский* обвиняется в публичных призывах к террористической деятельности. По данным следствия, указанные лица финансируют признанные террористическими украинские националистические подразделения и набирают туда боевиков для силового захвата власти в России.

Движение "Антивоенный комитет России"** было учреждено в феврале 2022 года. Цель его деятельности - насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации. Среди его членов, в частности – экс-премьер Михаил Касьянов*, предприниматель Евгений Чичваркин*, публицисты Евгений Киселев* и Виктор Шендерович*, актер Артур Смольянинов* и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

**Организация, признанная нежелательной на территории России