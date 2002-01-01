Вдова Михаила Круга вернулась на место преступления спустя годы: "Невозможно жить с этими воспоминаниями"

В 2002 году в собственном доме был убит известный шансонье Михаил Круг. В новом выпуске своей программы Ксения Собчак вместе с вдовой артиста Ириной побывала на месте преступления. Вдова призналась, что в доме под Тверью, где они семьей жили, с момента убийства не изменилось практически ничего. По словам Ирины, она уехала отсюда с одним чемоданом.

"Мне кажется, я не была здесь больше десяти лет. Я как уехала, сюда уже не приезжала, не могу. Невозможно жить с этими воспоминаниями. Мне здесь тяжело... Миша лежал здесь в крови…", - рассказала Ирина.

По официальной версии, Михаила Круга и его близких просто хотели припугнуть по приказу одного из авторитетов, однако пуля повредила жизненно важные органы артиста. На тот момент ему было 40 лет.

"До этого он ходил, сам поехал в больницу, он был в сознании. Уходя, он назвал меня Ирочкой, он меня никогда так не называл. У меня не было предчувствия, что он умрет", - призналась вдова.

Интересно, что на момент трагедии сыну Михаила Круга Александру был всего месяц, поэтому он не помнит родителя. По словам Саши, до 15 лет он боялся приезжать в особняк.