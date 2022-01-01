Названо число ракет Tomahawk, которые США сможет поставить Украине

Поставки Tomahawk Вашингтоном Киеву могут ограничиться 50 ракетами. Это не окажет решающего влияния на динамику войны, сообщает газета Financial Times. Издание ссылается на директора оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон.

По данным экспертов, всего у США есть 4150 таких ракет. Однако из 200 ракет, закупленных с 2022 года, более 120 уже израсходовали. А в бюджете на 2026-й планируется финансирование всего 57 единиц. Так что Вашингтон, вероятно, сможет поставить Киеву лишь несколько ракет. Кроме того, отмечается, что это оружие может понадобиться самим США для ударов по Венесуэле.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине. Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул: ответом Москвы станет усиление ПВО. По словам президента России, Киев не сможет применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих, так что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США.