Умер трехкратный олимпийский чемпион гимнаст Александр Дитятин

Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин.

Ему было 68 лет, сообщила пресс-служба РГПУ имени Герцена.

"Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами", - отметил ректор РГПУ имени Герцена Сергей Тарасов.

На Олимпийских играх 1980 года в Москве Дитятин выиграл восемь медалей — три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую. Он остается единственным гимнастом в истории, выигравшим восемь медалей на одних Играх.

С 2002 году возглавлял кафедру гимнастики и фитнес-технологий Герценовского университета. Являлся кандидатом педагогических наук.