Собянин рассказал о развитии улично-дорожной сети в районе Метрогородок

В Москве в районе Метрогородок проведут реконструкцию дорог в одной из крупнейших бывших промзон - Калошино. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, обновят участок Открытого шоссе и Тагильскую улицу до Проектируемого проезда номер 2277.

Также сделают новую связку с Московским скоростным диаметром. Переложат инженерные сети, выполнят благоустройство. На улицах появятся современные остановочные павильоны.

В результате реконструкции транспортная доступность Метрогородка значительно вырастет. Это особенно важно для активно развивающихся территорий бывшей промзоны. В Калошино сегодня проживают около сорока тысяч человек. Завершить все работы планируют в 2028 году.