Сотрудничеству России и Корейской Народно-Демократической Республики с 1945 года и до наших дней посвящена масштабная выставка "Плечом к плечу", которая открылась в Москве в Музее Победы.

В экспозиции представлены свыше 250 уникальных экспонатов, которые раскрывают историю двусторонних отношений. Посетители увидят документы и награды, дипломатические подарки, образцы военной формы и оружия, а также картины, фотографии и кинохронику.

Центральный раздел выставки посвящён современным событиям и рассказывает об участии военнослужащих Корейской Народной Армии в освобождении Курской области от неонацистских формирований киевского режима.

