Донорство крови и костного мозга обсудили на форуме в Москве

Донорству крови и костного мозга посвящён форум Центрального федерального округа, который прошёл в Москве. В Общественной палате России собрались представители органов власти профильных организаций, врачи и волонтёры, чтобы обменяться опытом и ответить на интересующие вопросы.

Программа встречи состояла из пленарной сессии, тематических дискуссий и консультаций с экспертами. Участники обсудили тонкости организации донорского движения: вопросы безопасности, информативности и внедрения инновационных решений.

Также прошли мастер-классы по созданию мотивационного контента с помощью нейросетей. Желающие могли вступить в федеральный регистр доноров костного мозга.