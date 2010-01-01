Вот что могло разрушить брак Джигана и Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Заявление в суд блогерша подала еще 6 октября. На этот раз супруги не хайпуют и на самом деле намерены разорвать отношения, так утверждает Оксана. И в подтверждение она даже оплатила госпошлину за подачу заявления.

Пара состояла в браке 15 лет. Многочисленные поклонники гадают, что могло стать причиной развода. Причем обсуждают эту тему и представители отечественного шоу-бизнеса. Так, Александра Селиванова, супруга актера Владимира Селиванова, высказала мнение, что развод мог стать следствием того, что пара спала в разных кроватях.

По мнению Селивановой, общий сон — важная вещь, которая является фундаментом романтических отношений. Если же пара испытывает потребность отказаться от него, то в союзе появляется дистанция, страсть и чувства угасают. В случае Самойловой и Джигана же, считает Селиванова, наступило дружеское сожительство, скрепленное общим бытом и воспитанием детей, передает The Voice.

Интересно, что ранее сама Оксана Самойлова говорила, что они с Джиганом ночуют в разных комнатах потому, что у них разные графики. При этом она подчеркнула, что на отдыхе ситуация меняется.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган встретились в 2010 году. Между ними сразу возникли чувства, влюбленные стали жить вместе. А свадьбу сыграли в 2012-м. Блогерша родила музыканту четверых детей.

В семье и раньше были тяжелые времена. Так, пять лет назад Джиган ушел в загул после рождения долгожданного сына Давида. Тогда все зашло настолько далеко, что рэпер попал в реабилитационный центр, ходили слухи, что жена ушла от него. Но в итоге супруги смогли помириться.