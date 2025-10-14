Число умерших от отравления поддельным алкоголем в Ленобласти достигло 46

Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленинградской области возросло до 46.

Такие данные установлены на вечер понедельника, 13 октября, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. Информация продолжает обновляться. Ранее сообщалось о 41 погибшем в Ленинградской области.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Сланцевском районе Ленинградской области в сентябре. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

Изъято свыше 1300 литров суррогатного алкоголя. Арестованы 14 человек, в том числе 78-летний продавец суррогатного спиртного.