Кудрявцева заговорила после скандала с Гузеевой: "Не делай добра, не получишь зла"

На днях Лариса Гузеева публично отчитала Леру Кудрявцеву, с которой дружит много лет и недавно проводила время в Болгарии. Актрису обидело, что в своем шоу "Звезды сошлись" ведущая завела тему с рекламой вилл на Бали.

Напомним, Лариса Гузеева оскандалилась, когда вскрылось, что застройщик обманул людей, купивших дома, которые рекламировала артистка. Актрису даже требовали привлечь к ответственности.

Поэтому нет ничего удивительного в том, как отреагировала Лариса Гузеева, когда увидела, что подруга вновь подняла эту тему. И хотя Кудрявцева в долгу не осталась и публично ответила Гузеевой, в Сети судачат, что дружбе ведущих пришел конец, и по этому поводу Лера очень переживает. К такому выводу пришли многочисленные подписчики официального телеграм-канала блондинки, в котором та выложила несколько свежих глубокомысленных сообщений.

"Я ненавижу фальшь и двойные стандарты. Я чувствую кожей людей с хитрой ж***й . Я уже давно наблюдаю за людьми и не перестаю восхищаться лицемерием. Как у людей так получается?" - задала риторический вопрос Лера Кудрявцева.

При этом телеведущая не стала вдаваться в подробности, про кого конкретно она говорит. Вместо этого Лера написала: "Не делай добра, не получишь зла. Вот уж точно".

Лера Кудрявцева призвала всех окружить себя "добрыми, преданными и порядочными" людьми. "Которым от вас ничего не надо, которые не плетут кружева за вашими спинами и им просто хорошо рядом с вами", - заключила ведущая.