Три ведра на квадратный метр: Подмосковье залили аномальные дожди

Интенсивные дожди прошли в столичном регионе. В Подмосковье за последние сутки на один квадратный метр выпало три ведра дождевой воды, сообщил в Telegram ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным синоптиков, в Новом Иерусалиме 13 октября выпало по 49 литров дождевой воды на "квадрат" — это составляет 80% от месячной нормы осадков. В Можайске побит рекорд 65-летней давности: там за сутки выпало 33 миллиметра осадков. Без аномалий - на базовой метеостанции Москвы ВДНХ. Здесь зафиксировано 15 литров воды на квадратный метр.

Жителей столицы тем временем предупредили о грядущем похолодании. В среду ожидается пик холодов: столбики термометров не поднимутся выше отметки в плюс 5 градусов.