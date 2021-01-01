Лариса Долина выступила на концерте по случаю Дня отца

В столице на сцене концертного зала "Москва" состоялось грандиозное мероприятие, посвящённое Всероссийскому Дню отца.

Праздник учреждён президентом Владимиром Путиным в 2021 году и призван укрепить институт семьи. Много тёплых слов звучало со сцены от ведущих артистов эстрады. Перед гостями выступили Лев Лещенко, Лариса Долина, Денис Майданов и другие.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения лучших отцов в категориях "наставник", "защитник семьи и страны", "тренер", а также "пример для подражания" и "семьянин".