Путин и Токаев обсудили госвизит лидера Казахстана в Россию

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону. Лидеры обсудили реализацию совместных проектов в экономике и гуманитарной сфере, сообщила пресс-служба Кремля.

В беседе президенты двух стран подтвердили настрой на укрепление отношений России и Казахстана. Также подтверждены планы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества.

По данным Кремля, Путин и Токаев обсудили некоторые практические вопросы двустороннего сотрудничества. Разговор об этом зашел в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию.