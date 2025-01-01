Мантуров поручил проработать отсрочку введения новых правил утильсбора

Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2025 года вступят силу изменения в действующее 1291-е постановление, регламентирующее расчет утильсбора. Для расчета размера сбора планируют использовать не только возраст автомобиля и объем его двигателя, но и мощность двигателя. льготный утилизационный сбор, который оплачивают физические лица при ввозе автомобиля из-за границы, будет работать только для машин мощностью до 160 литров.

С просьбой проработать отсрочку обратилась общественная организация "Деловая Россия", передает "Интерфакс". Сейчас в стране пользуются спросом высокомощные авто с небольшими объемами двигателя, в том числе электромобили и гибриды, отметили общественники.

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу оперативно проработать вопрос отсрочки.