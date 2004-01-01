Алина Кабаева публично поздравила своих девочек: "Впереди нас ждут новые победы!"

Алина Кабаева поздравила гимнасток и воспитанниц своей академии "Небесная грация" с участием в чемпионате мира AEON Cup в Токио. Отметим, что российские спортсменки Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус выступили в нейтральном статусе.

"Девочки показали замечательный результат — золото в юниорском многоборье и серебро в командном зачете! Но это только начало. Я уверена, что впереди нас ждут новые победы!" - заявила Алина Кабаева.

При этом она отметила, что клубный чемпионат мира AEON Cup стал первым за несколько лет турниром такого масштаба, в котором принимали участие российские гимнастки, сообщается в официальном телеграм-канале Академии.

Кстати, сама Алина Кабаева пять раз выигрывала турнир AEON Cup среди сениорок и дважды среди юниорок. В 2004 году она завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Афинах. За четыре года до этого спортсменка стала бронзовым призером Игр. Кроме того, Алина является двукратной абсолютной чемпионкой мира. В 2007 году Кабаева завершила спортивную карьеру.