ВС России продолжают освобождать населенные пункты в зоне специальной военной операции. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Балаган в ДНР. Кроме того, российские войска продолжают продвижение в восточных кварталах Димитрова, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ВКС России, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в районе Полтавки в Запорожской области. Противник использовал позиции для управления разведывательными и ударными дронами.

Средства противовоздушной обороны в зоне СВО сбили десять управляемых авиационных бомб. Также ПВО уничтожила шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS. Ликвидировано 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.