Песков указал на безальтернативность спецоперации на Украине

Президент США подтверждает политическую волю на поиск путей мирного урегулирования конфликта на Украине. И в Москве это всячески приветствуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время, подчеркнул представитель Кремля, Россия продолжает специальную военную операцию на Украине за неимением альтернатив, передает РИА Новости. Как ранее заявлял Песков, цель СВО - обеспечение безопасности. Спецоперация должна ликвидировать первопричины конфликта между Россией и Украиной, а также в области европейской безопасности.

Что же касается возможных итогов визита Владимира Зеленского в Белый дом, Песков предлагает дождаться заявлений по результатам визита украинского лидера. Трамп ранее подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Вашингтоне.