Лукашенко согласился на большую сделку с Трампом

Минск ждет от Вашингтона условий будущей сделки. Президент Беларуси Александр Лукашенко нормально относится ко всем предложениям американского лидера Дональда Трампа, но требует честного исполнения обязательств со стороны Вашингтона.

По словам Лукашенко, Минск готов заключить большую сделку с Вашингтоном. На одной чаше весов - вопросы, просьбы и требования американцев, на другой чаше — вопросы и требования белоруссов. В Беларуси готовы решать эти вопросы, приводит слова белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".

Президент Беларуси ранее заявил, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира, которую вручили лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо. Лукашенко считает, что вручение награды американскому лидеру поспособствовало бы завершению конфликта на Украине.