Первые московские призывники осенней кампании отправились служить

Первая группа московских призывников осенней кампании сегодня направится в пункты дислокации. Военнообязанные будут нести службу исключительно на территории России. Как и в предыдущие годы, их не будут отправлять в зону СВО.

Состоялось заседание призывной комиссии. Специалисты провели медицинский осмотр и психологические тесты. На сборах призывникам выдают всё необходимое: форму, в том числе зимнюю, предметы личной гигиены, а также банковские карточки, чтобы получать денежные довольствия.

Осенняя кампания стартовала в начале месяца. Всего на военную службу, согласно указу президента, призывают 135 тысяч человек от 18 до 30 лет.