В Москве проходит третий форм "Женского движения "Единой России"

Свыше семисот участников из 89 регионов страны собрались в Москве на ежегодный форум "Единой России" "Женщины, создающие будущее". Он проводится уже в третий раз и проходит в Национальном центре "Россия".

На мероприятии присутствуют политики, представители общественных объединений и эксперты. Форум посвящён женскому лидерству в разных сферах жизни, развитию профессионального потенциала и гармоничному совмещению материнства и карьеры. Собравшиеся обобщат региональный опыт и наметят направления дальнейшей работы, в том числе поддержку участников СВО и членов их семей.

"Вы несёте людям тепло, добро и заботу, оказывая гуманитарную помощь, помогая ветеранам, организовывая культурные мероприятия. Женщины, обучившиеся на курсах медицинских сестёр, помогают раненым в госпиталях. Вы помогаете в обучении и поиске работы вернувшимся бойцам", - говорит военнослужащая Герой России Людмила Болилая.