В районе Котловка по программе реновации под заселение передано 14 новостроек

Просторные квартиры в современных домах. Почти 8 тысяч москвичей готовятся к переезду. Сразу в 14 новостройках. Которые появились в районе Котловка по программе реновации. Здания выполнены по индивидуальному проекту. Внутри - всё по высокому московскому стандарту. Первые семьи уже получили ключи.

Только переступив порог новой квартиры, семья Новгородовых чувствует себя как дома. Двухлетний Саша первым делом идет осматривать самое важное - кухню. В планах маленького кулинара вместе с мамой - выпекать вкусные торты и самое невероятное печенье.

А семья Трофимовых уже сама устраивает экскурсию по будущим владениям. Со второго этажа старой коммуналки они переезжают на 14-й в новостройке. Теперь, говорят, будут наслаждаться красивым видом с прекрасного и большого балкона.

Просторные коридоры и комнаты - все по московскому стандарту реновации. А это значит, квартиры полностью готовы к переезду, везде качественная отделка, розетки и светильники.

"Порядка 8 тысяч москвичей приступают к переселению в 14 новостроек по программе реновации. Сегодня ключи от новых квартир получили семьи, которые уже определились с выбором в доме на ул. Нагорная в районе Котловка. Начинаются приятные хлопоты по обустройству жилья. Уверен, очень скоро здесь станет еще уютнее", – сообщил Собянин.

22-этажный односекционный монолитный жилой комплекс на юго-западе столицы выполнен по индивидуальному проекту. В подъездах - помещения для колясок и велосипедов, комнаты консьержей. На первом этаже здания в будущем разместят магазины и предприятия сферы услуг. Во дворе - детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

"Планировки очень удобные, требования у Фонда реновации высокие к объектам и к качеству строительства. Картеры уже с готовой отделкой. Отделка выполнена так же из качественных материалов, установлено всё самое необходимое для жизни. То есть можно заселяться и спокойно жить", - отметила Наталия Гарт, генеральный подрядчик.

Масштабная программа реновации стартовала 8 лет назад. Новые современные жилые кварталы появляются на месте промзон. Одновременно меняется и облик всего района.

"Сейчас мы одновременно начинаем заселение 14 многоквартирных домов в разных районах города, один из этих домов как раз дом в Котловке на улице Нагорная. Мы активно продолжаем вводить новые дома и 4-й квартал должен привести к рекордным цифрам ввода в этом году. Суммарно в этом году должны ввести порядка 2 млн квадратных метров квартир", - отметил Владислав Овчинский, руководитель Департамента градостроительной политики г. Москвы.

В районе Котловка в программу включены 82 дома, а это почти 16 тысяч человек для которых построены 6 жилых комплексов.