В московском метро появились "кабины тишины": как арендовать и зачем они вообще нужны

"Кабины тишины" появились в московском метро. Шумоподавляющая капсула позволит пассажирам поговорить по телефону или поработать в комфортных условиях.

Акустические кабины расположились на станциях "Нижегородская" и "Комсомольская", в этих пересадочных узлах большая проходимость. Арендовать капсулу может любой желающий в специальном приложении. Такие места для уединения помогут пассажирам избежать звукового шума во время разговоров.

"В акустической кабине есть все для комфортной работы, в том числе адаптивное освещение и приточная вентиляция. Полупрозрачное стекло не позволяет другим пассажирам смотреть в экран персонального устройства пользователя кабины. Она рассчитана на одного человека, забронировать слот можно заранее", - рассказала Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.