Операция — сложная, результаты — фантастические: как московские врачи возвращают детям слух

То, что Алёна Козловская не просто слышит, но и различает оттенки звуков, ее маме до сих пор кажется чудом. Девочка родилась глухой. Уже в год ей провели две операции: в каждое ухо установили кохлеарный имплант. Теперь, в пять лет, Алёна полноценно учится, играет и даже даёт интервью!

"Я люблю в пазлы играть, и еще я люблю играть в домино, еще люблю играть в шашки, еще люблю играть в прятки", - говорит Алена.

"Мы с Аленой ведем вполне полноценную жизнь. Она ходит в массовый сад. Я планирую, что мы пойдем в обычную школу, в обычный класс. Да, мы, конечно, будем заниматься. Я вижу, что она полноценно слышит!" - говорит мама девочки Жанна.

В Национальном центре отоларингологии ФМБА в день проходит до 10 таких операций. Кохлеарный имплант - это электродная решётка, которую хирург устанавливает в улитку внутреннего уха, как бы подключая к слуховому нерву. По нему электрические импульсы передают звук в головной мозг. Высокотехнологичную процедуру проводят всего за 18 минут! И сразу, прямо в операционной, проверяют работу импланта.

"Сейчас мы как раз с помощью катушки присоединимся к импланту, это позволит нам протестировать эту систему и понять, все ли хорошо, там ли установлен имплант, работают ли все каналы", - объясняет Виталий Карпов, заведующий отделением сурдологии и слухоречевой реабилитации НМИЦО ФМБА России.

Спустя месяц после операции пациенту подключают речевой процессор с микрофоном: он улавливает звуки и по кабелю передает на катушку с магнитом, которая крепится к голове. Оттуда сигнал поступает непосредственно к импланту и человек слышит! Однако теперь главное - научиться пользоваться обретённым слухом. В этом помогают сурдопедагог, логопед, психолог.

"То есть слух, как новорожденный, и все те же этапы, которые проходят малыши без нарушения слуха, когда они учатся слушать, когда у них этап гуления, который потом переходит в лепет, и появляются первые такие долгожданные слова. Вот все то же самое происходит у этих детей", - говорит Екатерина Андреева, учитель-дефектолог, сурдопедагог НМИЦО ФМБА России.

"Понимать обращённую речь, распознавать звуки природы и звуки окружающего мира, и далее наиболее сложная история - воспроизведение звуков, информации, слов, общение и коммуникация с окружающим миром", - объясняет Антон Мачалов, заместитель директора по науке и образованию ФГБУ НМИЦО ФМБА России, заведующий кафедрой технологий реабилитации сенсорных нарушений ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

В Малом театре уже четыре года работает единственная в России студия с авторской методикой реабилитации "ЛогоТеатр". Здесь учатся слышать, говорить, двигаться не на сцене, а в жизни.

"Гимнастика, танцы - все лучше и лучше получается, нравится, очень прикольно!" - говорит Лев Ивковский.

Занятия - дважды в неделю: актёрское мастерство, сценическая речь, хореография. Почувствовать ритм и самого себя помогает нейрогимнастика и перкуссия тела. Педагоги на ощупь искали эффективные методики и упражнения, и теперь готовы делиться опытом с регионами.

"Мы можем помогать ребятам адаптироваться в этом мире звуков, который для них новый, в который они только вступили, мы сразу их подхватываем, и это очень быстро дает результаты", - говорит Любовь Ещенко, актриса Малого театра, педагог проекта "ЛогоТеатр".

Здесь принимают детей с четырёх лет, некоторые потом переходят в обычную театральную студию. Но главное, что все преодолевают самое сложное препятствие - психологический барьер. После абсолютной тишины они обретают мир, полный звуков и эмоций.