Спасенная людьми синица не хотела расставаться с сытой жизнью: но свобода оказалась привлекательнее

Хитрая птица! Синица залетела прямо на пост "Мособлпожспаса" в Дубне, вероятно, спасаясь от ворон, и категорически не хотела улетать. Птаха долго сидела на руке спасателя, вцепившись в неё коготками. Несмотря на уговоры, расставаться с добрыми людьми не хотела.

Синица залетела в помещение, но не рассчитала траекторию: ударилась об оконную раму и потеряла сознание. Её выходили, напоили и накормили. А потом, убедившись, что врагов нет, попытались отпустить на волю. Вот тут-то гостья и проявила характер: несколько мгновений выгадывала, где же ей лучше, и свобода оказалась для неё куда привлекательнее.