В "Ленкоме" возродили легендарные "Задворки": там нет грани между сценой и залом

Опять на задворках! В "Ленкоме" возрождают легендарный фестиваль, который проходил во дворе театра. Небольшая площадка, обычно закрытая для посторонних, снова стала открытым пространством для неформального творческого общения. Там поют, танцуют и делятся самым сокровенным.

Этот дворик - легенда. А актеры - проводники на иммерсивном променаде по легендарным задворкам "Ленкома". Когда-то здесь давали концерты во дворе, а вырученные деньги направляли на добрые дела. Так, благодаря фестивалю Александра Абдулова в подмосковном детдоме открыли компьютерные классы, восстановили храм Рождества Богородицы в Путинках.

Попадая на задворки, понимаешь - это не постановка, а сердце "Ленкома", здесь стирается грань между сценой и залом, музыка льётся рекой и ты погружаешься в атмосферу лёгкости и волшебства, которую когда-то здесь создал Александр Абдулов.

Такое возможно только там, где театр — не просто работа, а настоящий дом. Таким домом "Ленком" и стал благодаря Марку Захарову, многолетнему художественному руководителю театра. В день его рождения "Задворки" вновь зазвучали.

На Большой сцене вновь - номера и спектакли, созданные Мастером. Самым сокровенным делилась его дочь – Александра: как отцу чуть не запретили работать в театре, как с репертуара сняли сразу два его спектакля, как он находил будущих звёзд "Ленкома", конечно, как воспитывал её саму.

"Мой отец все время работал. Все время писал, все пьесы свои все инсценировки, а когда забывался, произносил какие-то фразы вслух. Он столько сделал, он создал свой театр, он изменил облик этого здания", - рассказывает Александра Захарова, народная артистка РФ.

Именно он подарил нам "Обыкновенное чудо", "12 стульев", "Юнону и Авось" давно ставшие классикой.

"Все, что Марк Анатольевич делал и то, счастье которое досталось мне – я работал в картине с ним. Марк Анатольевич был невероятным. Уникальным. Всегда сомневающимся и всегда, когда он сомневался, он находил тот выход, все получалось лучше, чем у всех", - отметил Леонид Ярмольник, советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинопродюсер, теле- и радиоведущий, общественно-политический деятель.

Сцены из спектакля "Тиль", "Диалог у телевизора" Высоцкого и, конечно, воспоминания о Захарове. "Его талант будет жить в его учениках, в актерах, как он чувствовал, приглашая артистов в театр. Ведь все они – его дети: и Караченцов, и Янковский, и Абдулов", - отметил Игорь Крутой.

На подмостках в этот день вся труппа "Ленкома". Новая эпоха пишет свою историю. Но то, что создал Захаров со своей командой, навсегда останется в истории. Его театр был настоящей семьей, полной любви, страсти и творчества.