В столице почтили памяти Московского народного ополчения

Вечер памяти Московского народного ополчения впервые прошел в столице. Значимую для города дату отметили с особым размахом.

Мероприятие прошло в театре Российской армии. Творческие номера соседствовали с воспоминаниями о непростых исторических событиях, которые выпали на долю Москвы в 1941 году.

Выступал и Государственный Кремлевский оркестр, исполнивший известные песни военных лет. В качестве почетных гостей, пригласили ветеранов и потомки ополченцев.

"Вечер памяти еще раз подчеркнет и обозначит важность подвига, важность массового героизма. И самое главное — это еще одна страница, которая даст нашему молодому поколению познакомиться с подвигом простых москвичей", - сказал Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы.