Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине

Остановить бои на Украине призвал президент Беларуси Александр Лукашенко. В противном случае, считает белорусский лидер, сохранить существование этой страны не удастся, передает агентство "БелТА".

По словам Лукашенко, важно, чтобы война была остановлена сейчас. В противном случае независимое, суверенное государство Украина исчезнет. Белорусский лидер напомнил, что некоторые в Европе уже посматривают на западные украинские области.

По словам президента Беларуси, Минску отводится определенная роль в процессе урегулирования кризиса как ближайшему союзнику России. Кроме того, отмечает белорусский президент, Минск готов участвовать в инициативах США - при условии наличия потенциала.