"Что ты себя ведешь, как хачик?!": Симоньян со смехом вспомнила, как отчитывала Кеосаяна

Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября сердце режиссера перестало биться. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

После смерти любимого журналистка не может прийти в себя. Она работает, ходит на посвященные мужу мероприятия, регулярно выкладывает в своих соцсетях публикации, посвященные Тиграну Кеосаяну. Так, в программе "Квартирник НТВ у Маргулиса" Маргарита Симоньян вспомнила смешной случай, когда отчитывала мужа.

"Тигран очень любил громко слушать музыку в машине. Говорю ему: "Сделай тише. Что ты себя ведешь как хачик?!" - "Ара, я и есть хачик! Более того, ты и есть хачик. Твои родители — хачики. И дети наши — хачики", - рассказала журналистка в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, прощание с Тиграном Кеосаяном прошло 28 сентября в Москве. Родные, коллеги, друзья и сотни поклонников провожали режиссера в последний путь. На Маргариту Симоньян было больно смотреть, горе буквально раздирало ее.