В Кремле оценили способность Уиткоффа помочь в урегулировании на Украине

Стив Уиткофф может помочь в урегулировании на Украине. Спецпредставитель президента США доказал свою эффективность на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как стало известно ранее, президент США Дональд Трамп поручил Уиткоффу сосредоточиться на Украине после перемирия в секторе Газа. Представитель Кремля выразил надежду, что таланты представителя американского лидера будут способствовать дипломатическому разрешению украинского кризиса.

Песков подчеркнул, что в Кремле, безусловно, приветствуют такие намерения. Отмечается, что Вашингтон подтверждает политическую волю на поиск путей мирного урегулирования, приводит слова Пескова РИА Новости.