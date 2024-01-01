Минтруд рассказал, кто получит семейную налоговую выплату

С 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата, получат которую 7,3 миллиона работающих родителей. Об этом рассказал во вторник, 14 октября, министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Получателям такой льготы вернут часть налога на доходы физических лиц, который пересчитают по ставке 6%. Претендовать на это могут семьи с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает полутора региональных прожиточных минимумов. Предусмотрены еще определенные требования к имуществу.

Как подчеркнул Котяков, в семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются около 11 миллионов детей.

На реализацию этого нововведения в бюджете предусмотрено примерно 119 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

В июле 2024 года глава государства Владимир Путин подписал закон о совершенствовании налоговой системы. Главная цель этих изменений — сделать систему более сбалансированной и справедливой. В числе прочего был увеличены социальные налоговые вычеты и упрощен порядок их получения, а также введена прогрессивная шкала НДФЛ — богатые россияне платят налог по повышенной ставке.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что пока повышать "налог на роскошь" в России не планируется, поскольку больших денег в бюджет это все равно не принесло бы. Однако к этому вопросу Минфин еще может вернуться.