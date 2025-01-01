Россиян призвали не бояться вспышки ветрянки

Увеличение количества пациентов с ветряной оспой в России связано с сезонным фактором и никакой тревоги вызывать не должно. Об этом рассказал во вторник, 14 октября, заведующий инфекционным отделением ЦКБ Георгий Сапронов.

Как подчеркнул эксперт в эфире "Радио России", в осенне-зимний сезон традиционно возрастает число случаев ветрянки, поскольку "всегда при кучности детей, кучности населения — люди возвращаются с отпусков — мы наблюдаем повышение заболеваемости".

Бояться оснований нет, ситуацию контролируют Минздрав и Росздравнадзор, заверил Сапронов. Нет причин полагать, что распространение ветрянки перейдет в какую-то острую фазу, подытожил специалист.

В пресс-службе Росздравнадзора днем ранее рассказали ТАСС, что вакцинация от ветряной оспы входит в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям — решение о прививках находится в ведении регионов. При этом препаратов для вакцинации достаточно, показатель ввода в гражданский оборот вакцин против ветряной оспы в 2025 году превысил на 30% уровень предыдущего года.

Кандидат медицинских наук Андрей Поздняков при этом предупредил, что даже люди, перенесшие ветрянку в детстве, могут заболеть вновь — вопреки расхожему мнению о том, что этой инфекцией болеют лишь раз в жизни. Инфекционист пояснил, что повторное заражение возможно при иммунодефиците, который делает человека восприимчивым к ранее перенесенным возбудителям. В частности, такое возможно после тяжелого течения гриппа.

Второе объяснение — зачастую ветрянку в прежние времена диагностировали исключительно по внешним признакам, не проводя лабораторное исследование. Это не исключало ложные диагнозы. Нередко пациент уверен, что болел ветрянкой в детстве, хотя в действительности это было иное заболевание, рассказал Поздняков.