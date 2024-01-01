Карл III борется с раком уже около двух лет. Букингемский дворец перестал скрывать диагноз короля в феврале 2024 года. Точный диагноз монарха не называется, но эксперты полагают, что у сына Елизаветы II может быть опухоль простаты с метастазами в кости, что характерно для его возраста и объясняет трудности с ходьбой.

По данным издания Radar Online, в конце лета Карлу III стало резко хуже. Ему стало тяжело передвигаться даже по территории собственного поместья в Норфолке, монарха изводит нескончаемая боль. В Букингемском дворце даже провели репетицию его похорон.

План получил название "Менайский мост" в честь подвесного моста через пролив Менай, соединяющий остров Англси с основной территорией Уэльса. Таким образом отдается дань 64-летней связи Карла с этим регионом. Он был принцем Уэльским дольше всех в истории.

Однако в биографии Карла III, которую написал Роберта Хардман в 2024 году утверждается, что похороны короля "были модернизированы" и теперь называются операции "Лондонский мост", а "Мост Менай" готовят для Уильяма. Подтверждения этих данных нет, британские сами, в том числе BBC, по-прежнему утверждают, что в случае смерти монаха, будет приведет в действие план "Менайский мост".

В операцию будут вовлечены сотни людей по всей стране и за ее пределами. Сразу после смерти короля будет сделано множество телефонных звонков сотрудникам государственного аппарата: в первую очередь личный секретарь короля оповестит премьер-министра, а также Тайный совет Великобритании, который координирует работу правительства от имени монарха. Кроме того, в числе первых о смерти Карла III узнают главы государств Содружества, куда входит большинство бывших доминионов, колоний и протекторатов Британии.

После этого в прямом эфире телеканала BBC трагическое известие объявят народу. Следом королем будет провозглашен старший сын Карла III принц Уильям, который выступит с обращением перед нацией. В этот же момент будут приспущены флаги над главными госучреждениями, персонал которых натренирован это делать с максимальной быстротой. До дня похорон будет объявлен общенациональный траур.

На воротах Букингемского дворца появится траурная табличка с коротким сообщением о смерти монарха. Главная страница сайта королевской семьи будет изменена: на ней на черном фоне разместят краткую информацию, подтверждающую кончину Карла III. На сайте британского правительства разместят черный баннер. То же самое произойдет со страницами госструктур в соцсетях.

Тело монарха будет перевезено в Вестминстер-холл, где его подданные смогут отдать королю последние почести. Как ожидается, между смертью Карла III и его похоронами пройдет не менее девяти дней. Упокоится сын Елизаветы II в королевском склепе в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке.