Высоцкая рассказала о браке с Кончаловским: "Только недавно я начала понимать, как важно прощать"

В 1998 году актриса Юлия Высоцкая вышла замуж за режиссера Андрея Кончаловского. Влюбленных не смутила 36-летняя разница в возрасте. Актриса и режиссер познакомились в одной из гостиниц в Сочи. Отношения развивались стремительно.

В новом интервью Высоцкая призналась, что до сих пор не понимает, почему Кончаловский на нее "запал". По ее мнению, она никогда не вела себя как "уверенная, роскошная баба".

"Меня Андрей Сергеевич называет Пятачок. Всегда готовый. Ружье тебе надо? Будет. Шарики нужны? Будут. Лететь хочешь? Лети. Стреляю. Я человек на передовой", - охарактеризовала себя актриса.

Пара вместе уже более 25 лет. Со стороны кажется, что в отношениях пары царит удивительная гармония, ведь они всегда вместе: дома и на работе, потому что актриса участвует почти в каждом кинопроекте супруга. Однако в разговоре с Ксенией Соловьевой Юлия Высоцкая дала понять, что отношения не даются легко, она призналась, что брак это работа, уступки и компромиссы.

"Только совсем недавно я начала понимать, как важно прощать. Я была отчаянная, яростная, не принимающая. Сопротивлялась: "Как же так? Это нечестно, несправедливо, так не может быть". Теперь понимаю: может быть что угодно", - констатировала Высоцкая.