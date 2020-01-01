Новый путепровод разгрузит транспортный поток в Пушкинском округе

От Москвы в область быстро и без пробок. В рамках масштабной реконструкции Ярославского шоссе завершается строительство путепровода, который значительно разгрузит транспортный поток на одном из самых оживленных участков дороги. На сколько полос расширили трассу М8? И какие населенные пункты соединит путепровод?

Один из самых оживлённых участков Ярославского шоссе. Здесь пересекаются федеральная трасса М8, малое бетонное кольцо и Центральная кольцевая автодорога. Транспортный поток тут ежедневно превышает 200 тысяч машин. Прежние четыре полосы не справляются уже десятки лет. Поэтому и приняли решение этот участок реконструировать.

"В настоящее время выполняются работы по реконструкции федеральной трассы М8 "Холмогоры" с 35 по 47 км в Пушкинском округе Московской области. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - сообщил Денис Нефедьев, заместитель начальника отдела капитального строительства компании-подрядчика.

Первый этап реконструкции — от МКАДа до Пушкино — завершили ещё в 2020-м году. Тогда открыли новый съезд в Королёв, благодаря которому водителям больше не приходится петлять через Мытищи и Тарасовку. Время до Московской кольцевой автодороги в часы пик сократилось почти вдвое. Но в сторону области движение снова упирается всего в две полосы.

"На текущий момент уже запущено движение по мосту через реку Скалба на 38 км федеральной трассы. Это увеличило пропускную способность реконструируемой дороги порядка более чем на 30%. Сейчас движение осуществляется уже более чем по 6 полосам. То есть по три полосы в каждую из сторон. До этого движение осуществлялось по две полосы в каждую сторону", - рассказал Денис Нефедьев.

Сегодня на участке длиной 12 километров работают сотни строителей и десятки единиц тяжёлой техники. Рядом крупные посёлки – Костино и Лесной, а также несколько производственных зон, где трудятся тысячи работников. И сейчас заканчивается строительство ещё одного нового путепровода, который соединит прерванное на время реконструкции прямое движение по малому кольцу.

"Ранее в створе А107 здесь был старый путепровод, который не соответствовал габариту. То есть мы сделали расширение М8 на 8 полос. Под ним соответственно там он не проходил. Сейчас построен более правильный с точки зрения конфигурации", - сообщил Руслан Патахов, начальник строительства.

Из-за несоответствия габаритов и для строительства нового моста движение по малому бетонному кольцу на этом участке пустили в объезд. Водители теряли время. Однако строители обещают, что трудности закончатся уже совсем скоро.

Сам путепровод уже построен. На нем сейчас укладывают последний слой асфальта. Осталось только отсыпать участок, который соединит две стороны дороги, и можно будет отковать движение. И сделать это строители обещают в течение месяца.