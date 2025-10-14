В аэропорту Брюсселя отменены все рейсы

Все рейсы отменены в крупнейшем аэропорту Бельгии — Брюссель-Шарлеруа. Представители воздушной гавани заявили, что она не может продолжить работу из-за нехватки персонала: в Бельгии общенациональная забастовка, сообщает France 24.

Аэропорт Шарлеруа - крупный европейский хаб для лоукостера Ryanair. Причиной забастовки стала борьба правительства с бюджетным дефицитом, размер которого противоречит правилам Европейского союза. Кабмин намерен реформировать пенсионное обеспечение и поставить под угрозу другие сбережения, эти планы привели в ярость профсоюзы.

Профсоюзы ожидают, что десятки тысяч человек присоединятся к митингу в Брюсселе в среду. Задержки и отмены рейсов также затронули столичное метро, трамваи и автобусы. Брюссельская полиция рекомендовала гражданам избегать некоторых центральных районов и передвигаться на автомобилях.