На Ямале при наблюдении за моржами ученые сделали уникальное открытие

Учёные подводят итоги осенней экспедиции, в ходе которой они две недели наблюдали за лежбищем атлантических моржей на Ямале. Проект длится уже седьмой год. И за это время удалось существенно продвинуться в понимании образа жизни данных краснокнижных животных. Например, получить точные сроки их появления в этих местах. Результаты исследований помогут в том числе и при эксплуатации Северного морского пути.

Обречённо наблюдает белый медведь за купающимся в прибрежных водах обеде. Моржи - вот они, совсем рядом, но группа слишком велика для одинокого охотника. И бивни моржей длинны и остры. Остаётся только искупаться в Карском море и, сверкая мокрой белоснежной шерстью, отправиться на поиски более доступного пропитания. А для поднятия настроения - почесать спинку о колючий мох и понежиться под чуть тёплыми лучами заходящего осеннего солнца.

Полное господство белых медведей, как вершины пищевой цепочки на северо-западном побережье полуострова Ямал, около семи лет назад нарушили моржи. Они просто приплыли сюда и словно заявили: мы здесь главные. Это наша земля и никуда мы отсюда не уйдём. И теперь это место называют Тиутей - Сале, что в переводе с ненецкого означает "моржовый мыс". Местные оленеводы первыми обнаружили новых соседей.

Это морж атлантический. Редкий вид. Занесён в Красную книгу. Поэтому за лежбищем ведут наблюдение. Вот уже несколько лет пытаются выяснить, чем ластоногим приглянулся этот мыс. Как правило, лежбища бывают холостяцкие. Самцы, без подруг и детей, выбираются на берег - греются на солнце. Едят от пуза. Не жизнь - малина. А эта стоянка, мало того, что единственное для атлантического подвида моржей лежбище, расположенное на материковой части суши, так ещё и смешанное.

"Уже многолетний ряд наблюдений и, пожалуй, открытием является стабильность этого лежбища. Оно крайне уникально, потому что здесь мы наблюдаем большую долю самок с детенышами. Стабильная доля детёнышей - где-то 10-15% - она говорит о том, что структура популяции очень здоровая, и имеет тенденцию к росту", - рассказал Андрей Болтунов, директор научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие".

Самок от самцов можно отличить по более коротким бивням и более громким голосам. Не дают самцам деградировать. На смешанных лежбищах моржи спариваются. А потом самки уплывают рожать на льдины. И возвращаются с потомством. Сейчас учёные пытаются определить, где находится моржовый роддом. Установка гарпунных маяков результатов пока не принесла.

"В этом году была самая вызывающая задача - это попытаться обездвижить моржа, чтобы прикрепить передатчик на клык, чтобы он продержался подольше. Огромный опыт получен - ещё будем его анализировать. И будем надеяться, что сигналы будут поступать", - отметил Александр Соколов, заведующий Лаборатории динамики арктических экосистем ИЭРиЖ УрО РАН, кандидат биологических наук.

Исследования миграции моржей необходимы, в частности, для сохранения этого вида. Полученные результаты будут учтены при эксплуатации Северного морского пути. Чтобы не пересекались моржи и корабли. А между собой настоящие хозяева Русского севера общий язык уж как-нибудь найдут.