Владимир Зеленский потребовал оценить необходимость создания военной администрации в Одессе. Украинский лидер обратился к главкому ВСУ Александру Сырскому и главе Одесской областной гражданской администрации Олегу Киперу оценят.

Как передает Telegram-канал "Политика Страны", военная администрация будет управлять Одессой вместо мэра Труханова. Петиция с таким призывом была создана 24 сентября и набрала необходимое количество голосов, после чего Зеленский на нее ответил. Он заявил, что подобные решения принимаются с подачи областной администрации.

Ранее на сайте главы киевского режима набрала необходимое количество голосов еще одна петиция. Ее авторы призвали лишить Труханова украинского гражданства. На нее президент пока не ответил.