Медведев объяснил, зачем участники СВО нужны во власти

Никто лучше бойцов специальной военной операции не чувствует, что такое Родина. На это указал во вторник, 14 октября, заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Выступая на форуме "Женского движения "Единой России", политик подтвердил приверженность позиции, согласно которой "в органы государственной власти должны приходить участники специальной военной операции".

Медведев признался, что "все время думал, на протяжении длительного периода нам можно кому-то будет передавать заботу о Родине". Поручить эту заботу нужно участникам СВО, ведь "никто лучше не чувствует, что такое Родина, какова цена каждого шага, каждой пяди нашей земли" (цитаты по ТАСС).

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти и общество должны создавать все условия для участия ветеранов специальной военной операции в общественной деятельности и воплощении социальных инициатив. Глава государства назвал очень важным, что бойцы и командиры, которые с честью выдержали фронтовые испытания, включаются в такую работу.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал активно привлекать участников спецоперации к воспитанию подрастающего поколения. Политик напомнил, что в советские годы в школах вели уроки и занятия многие бывшие фронтовики, которые серьезно повлияли на детское мировоззрение. Поэтому и сейчас "хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель".