В Республике Алтай решили запретить продажу алкоголя по выходным и праздникам

Власти Республики Алтай намерены официально внести инициативу о полном запрете продажи алкоголя по выходным дням, а также об ограничении его продаж в будни. Об этом рассказал во вторник, 14 октября, глава региона Андрей Турчак.

Как написал политик в своем Telegram-канале, если эти предложения будут воплощены в жизнь, продавать спиртное в Республике Алтай по выходным и праздничным дням запретят полностью. По будням делать это разрешат с 11 до 19 часов, в пятницу — до 16 часов.

Эту инициативу Турчак объяснил необходимостью укрепления общественного здоровья, в том числе — за счет сокращения потребления алкоголя. Среди соответствующих мер предлагается полностью запретить размещать алкомаркеты и вести розничную продажу алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи школ и детсадов.

Наряду с этим предлагается закрыть "наливайки" в жилом секторе, запретить открытую выкладку алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов, активизировать рейды для проверки соблюдения всех норм.

Ранее глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал ограничить часы торговли спиртными напитками по всей России. Общественник заявил, что можно вернуться к советской практике продажи алкоголя строго в период с 11:00 до 19:00.

При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что в сфере борьбы с алкоголизмом "нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее". Тотальные запреты, навязываемые сверху, не помогут, предупреждал глава государства.