Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск Грузии против Российской Федерации по делу о вооруженном конфликте 2008 года.

Согласно решению, опубликованному на официальном сайте ЕСПЧ, суд согласился с доводами грузинской стороны о том, что Россия "допустила нарушения, включая чрезмерное применение силы, жестокое обращение, незаконное задержание и незаконные ограничения повседневного передвижения через административную границу между территорией, контролируемой Грузией".

По этому иску ЕСПЧ присудил взыскать с России в пользу Грузии компенсацию в размере 253 миллиона евро.

Россия не признает решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года — они не подлежат исполнению нашим государством в связи с выходом из юрисдикции суда. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что решения ЕСПЧ стали носить откровенно политизированный характер.

Ранее зампред российского Света безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты сегодня ведут чужими руками преступную войну – как и в августе 2008 года, когда Россия провела операцию по принуждению Грузии к миру, а ее следствием стал суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Медведев, в тот период занимавший пост президента России, напомнил, что российские Вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали "оборзевших националистов".

Тем временем председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили рассказал, что шестое уголовное дело в отношении бывшего президента Грузии может обернуться для Михаила Саакашвили пожизненным сроком. Политику вменяют развязывание войны 2008 года под предлогом "восстановления конституционного порядка в Южной Осетии".