Генсек НАТО вспомнил советский анекдот про "Ладу" и холодильник

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался пошутить во время заседания парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Любляне, участники которого обсуждали поставки военной техники.

По словам Рютте, "покупка F-35 или систем Patriot напоминает старый русский анекдот про "Ладу" и холодильник".

— Когда вы заказываете "Ладу", вам могут сказать, что она будет готова через десять лет. Вы спрашиваете: "Утром или днем?" — Почему это имеет значение? — Потому что на вечер запланирована доставка холодильника.

Как напоминает РБК, Рютте переиначил советский анекдот, который рассказывал в свое время 40-й президент США Рональд Рейган.

В СССР, чтобы купить автомобиль, надо десять лет про­стоять в очереди. И вот покупатель прихо­дит, вносит аванс, и служащий ему говорит: — Все, приходите за вашей машиной через десять лет. — Утром или днем? — Это же через десять лет, какая разница? — Да утром ко мне придет сантехник.

Ранее внимание всего мира привлекла шутка президента России Владимира Путина. Глава государства в ответ на ироничный вопрос о "российских дронах" над странами Европы заверил, что больше не будет отправлять туда беспилотники. Затем Путин всерьез пояснил, что "там и целей-то нет, зачем нам что-то куда-то отправлять".

До того анекдотом отреагировал на события геополитической повестки зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Шутка посвящалась появлению в Хельсинки у здания финского парламента сожженного российского танка Т-72, доставленного из Эстонии.