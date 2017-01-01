Как Таня Мусульбес испортила жизнь Марине Африкантовой: дважды растоптала счастье подруги

Марина Африкантова покинула "Дом-2" пять лет назад, но все еще считается одной из главных звезд проекта. Блондинка провела на реалити 1910 дней. С шоу она уходила с широкой улыбкой на лице, ведь тогда Марина считала, что выполнила главный завет телестройки — нашла свою любовь.

Сердце Африкантовой покорил Рома Капаклы. 18-летний парень пришел на "Дом-2" в июле 2017-го и с порога заявил, что предпочитает девушек постарше, а больше всего симпатизирует Марине. Блондинка к тому времени пережила долгие и довольно травмирующие отношения с Андреем Чуевым, поэтому к Роману отнеслась прохладно. А может ее просто смутила 11-летняя разница в возрасте. Но Капаклы настойчиво ухаживал, и Марина оттаяла.

В 2018-м чувства настолько захватили пару, что Капаклы и Мусульбес боролись за главный приз в конкурсе "Свадьба на миллион". У Марины были большие планы — она хотела устроить торжество, как в сказке. Но тогда впервые в судьбу Африкантовой вмешалась Татьяна Мусульбес. Именно она победила в конкурсе и вышла замуж за Виктора Литвинова, закатив свадьбу, которую до сих пор называют одной из самых красивых в истории проекта.

Африкантовой же вместо пышного торжества оставалось только просто расписаться в загсе. Лишних денег, чтобы делать банкет, у пары не было. Более того, Марина даже не смогла купить настоящее подвенечное платье и фату. Она надела белый коктейльный наряд. Это было в июле 2019-го. А уже в 2020 году супруги покинули "Дом-2".

"Планы у меня грандиозные, так что у нас с Мариной все будет хорошо!" — заверял тогда Роман.

Через два года супруги разъехались по разным странам. Роман улетел в Дубай, а Марина осталась в Москве. Поговаривали, что их чувства остыли. Но Африкантова заверила, что ухаживала за мамой, попавшей в серьезное ДТП, поэтому присоединилась к мужу в Дубае позже. Новый, 2023 год, супруги встретили вместе, а затем почему-то разъехались по разным отелям. Скрывать правду и дальше, не было смысла — Капаклы бросил жену.

Марина призналась, что весь год они с Ромой часто ссорились. Однажды Африкантова и вовсе услышала, как Рома рассказывает другу, что его безумно влечет к подруге жены Тане Мусульбес. Тогда блондинка решила, что Капаклы просто несет чушь, потому что выпил.

А потом Марина собственными глазами увидела мужа в кровати с соперницей. Это произошло в феврале 2023 года во время затянувшегося празднования дня рождения Ирины Пинчук, которую и Африкантова, и Мусульбес считали лучшей подругой.

"Именно Ирочка бегала за мной, когда я приехала на ее день рождения, и первая говорила, что мне нужен другой мужчина, а Роме — другая женщина, видимо, Таня. Расчищала дорожку для подруги, чтобы отдыхать парами. Спасибо, Ир, ты за семейные ценности!" — негодовала звезда "Дома-2".

Капаклы молчать не стал. Он изложил свою версию, обвинив жену в обмане. По словам Ромы, они с Мариной заговорили о расставании еще полгода назад, а за пару месяцев до вечеринки Африкантова согласилась на развод. Мужчина утверждал, что Марина строит из себя жертву, чтобы выжать максимум из расставания и хорошо прокачать свой блог.



Также Роман уверял, что интима с Татьяной у него не было — только флирт. Но Африкантова ответила на это, опубликовав откровенную переписку мужа с Мусульбес, где подруга присылала Капаклы фото без одежды…

Рома больше ничего не комментировал, просто улетел с любовницей на Бали, а уже в марте перестал скрывать отношения с Таней. К радости поклонников Африкатовой, в июле того же года Капаклы и Мусульбес разбежались. Но уже осенью они снова были вместе, а потом Рома надел кольцо на палец любимой.

Сейчас Капаклы и Мусульбес воспитывают дочь. Малышке Мие в августе исполнился годик. Марина же все еще одинока, у нее было несколько интрижек, но, как признавалась сама звезда "Дома-2", ничего серьезного. О детях Африкантова только мечтает, хотя 14 октября ей исполнилось 38 лет.