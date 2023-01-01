Лишенный гражданства Украины мэр Одессы пригрозил Зеленскому судом

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не собирается уезжать ни из города, ни из страны после того, как решение главы киевского режима его лишили украинского гражданства.

Как подчеркнул Труханов, у него нет российского паспорта, что являлось формальной причиной лишения украинского гражданства — речь, по утверждению политика, шла исключительно о политических мотивах и нежелании киевского режима вновь видеть его в числе кандидатов в мэры Одессы на новых выборах.

Труханов заявил, что намерен обжаловать решение по лишению его украинского гражданства в суде.

Наряду с мэром Одессы гражданства Украины лишили бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Царев, которого в 2023 году пытались ликвидировать украинские спецслужбы, в комментарии РИА Новости назвал происходящее абсурдом: "Нелегитимный лишает меня того, что он не давал".