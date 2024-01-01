Разлом в тектонической плите Хуан-де-Фука способен в обозримом будущем привести к крупнейшей природной катастрофе в Северной Америке. Об этом рассказал профессор Университета штата Орегон Крис Голдфингер.

По словам ученого, которого цитирует The New York Times, речь идет про геологический разлом в зоне субдукции Каскадия. Он дает еще больше оснований для беспокойства, нежели угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии.

В материале издания подчеркивается, что о такой угрозе сообщалось еще десяток лет назад — специалисты предупреждали, что крупные толчки могут произойти в Каскадии в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что исследователи выявили прямую связь сейсмической и вулканической активности с глобальным потеплением. Ученые предупреждали, что жителям северных широт Канады, Исландии и России следует приготовиться к бедствиям. Вместе с тем специалисты призывали внимательно наблюдать за вулканическими поясами Атлантического океана и его морей.

В декабре 2024 года, когда российский лидер Владимир Путин подводил итоги уходившего года в формате прямой линии и пресс-конференции, вопрос о судьбе мира в свете возможных природных катаклизмов задал журналист Андрей Князев ("Аргументы недели Узбекистан"). Он заявил, ссылаясь на неких экспертов, что "в течение 10-12 лет страны Европы, Япония, Америка могут уйти под воду или погибнуть". Князев поинтересовался у Владимира Путина, что делать с населением указанных государств.